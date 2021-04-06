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Demre'deki kaçak villa yıkılıyor

Antalya'nın Demre ilçesindeki Üçağız Yarımadası'nda İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in 10 yıl önce satın aldığı villanın yıkımı için şirkete tanınan 30 günlük süre sona erdi. Şirket, yıkım kararına karşı Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, itirazın yıkım için engel taşımadığını belirterek, çalışmalara başlanıldığını söyledi.

KAÇAK VİLLA! Son dakika! Demre'deki kaçak villa yıkılıyor
O villa yıkılıyor!
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DHA

Antalya'nın Demre ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Üçağız Yarımadası'nda, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ve 1'inci derecede doğal sit alanında "Ziyat Koyu" olarak adlandırılan bölgede, "kaçak yapı" statüsündeki iki katlı yapıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yıkım kararı sonrasında, İngiliz şirket ve Demre Belediyesi arasındaki hukuki süreç devam ederken, belediye yıkım için hazırlıklara başladı.

PANDEMİDE İNŞA EDİLDİ

İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı olduğu ve Demre'den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Turizm ve Ticaret Şirketi üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, 'İmar barışı' kapsamında alınan yapı kayıt belgesi ile yerine yeni bir villa inşa edildi. Doğa harikası yarımadada pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlandı.

VİLLADA NELER VAR?

Villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı, adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kuruldu.

VATANDAŞ ŞİKAYETİ

Villayla ilgili bazı vatandaşlar CİMER, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Demre Belediyesi gibi ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayet üzerine Demre Belediyesi, Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını mühürledi. Ancak yapı kayıt belgesi olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruldu.

KOMİSYONGÖRÜŞÜ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, başvuruyu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderdi. Komisyon, ÖÇK ve doğal sit alanı olması ve Kıyı Kanunu'na aykırı bulunması hususlarını dikkate alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi. Bakanlığın ilgili birimleri, villayı da içeren 7 ayrı yapı üzerine alınan yapı kayıt belgesinin iptal edilmesine yönelik görüş bildirdi.

YIKIM VE PARA CEZASI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapı kayıt belgesini iptal ederek, yıkımı için kararı Demre Belediyesi'ne gönderdi. İlgili şirket yetkilileri hakkında da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yıkım kararının tebliğ edildiği Demre Belediyesi'nde, 30 Ekim'de Belediye Başkanı Okan Kocakaya başkanlığında yapılan encümen toplantısında, villa ve etrafındaki yapıların yıkımına karar verildi ve 63 bin 437 TL idari para cezası kesildi. Villanın yıkımı için 30 günlük yasal süre 10 Aralık'ta sona erdi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

İngiliz şirketin avukatı, Demre Belediyesi'nin yıkım kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 'Yürütmenin durdurulması' başlıklı 27'nci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükmü kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, belediyenin savunmasının alınmasına, yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 18 Kasım 2020 tarihinde verilen mahkeme kararında, Demre Belediyesi'nden savunma istendi. Ayrıca Demre Belediyesi'nden dava ile ilgili 10 belge ve bilgi de talep edildi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KALDIRILDI

Demre Belediyesi'nce mahkemeye gönderilen savunmada, yapı kayıt belgesinin ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce iptal edildiği ve belediye olarak yapılan işlemin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yasal emirlerini yerine getirmek olduğu belirtildi. Savunmada, alanın 1'inci derece doğal sit alanı olduğu belirtilerek, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde olduğu ve kıyı kenar çizgisi ihlali olduğu da vurgulandı. Belediyenin savunması üzerine yeni bir karar alan Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Karşı tarafın açtığı dava sonrası yürütmeyi durdurma kararı alan mahkemenin işlemleri tamamen durdurması sonrasında yıkım için şirkete tanınan 30 günlük süre sona erdi. İlgili şirket ise Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'nin kararına karşı üst mahkeme Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

İtiraz sürecinin yıkım için bir engel taşımadığını belirten Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, hazırlıklara başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Villanın bulunduğu yer bir yarımada ama yol olmadığı için bir ada gibi değerlendirilebilir. Yarımadada elektrik ve su yok. O yüzden kompresör veya jeneratör götürmemiz ve ciddi bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu hazırlıklarımıza başladık ve belki bu süreç içerisinde Konya'dan da karar gelir. Ancak oradan gelecek kararın da aksi yönde olmasını beklemiyoruz."

İPTAL EDİLEN BELGELER

İptal edilen yapı kayıt belgeleri, 169 kapı nolu bina, 27 metrekare tek bağımsız bölüm, 6,5 metrekare enerji odası, 66 metrekare tek katlı bina, 15 metrekare mutfak kısmı, 94 metrekare su deposu, 161 metrekare yüzey alanlı iskeleyi içeriyor.

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