Kaçırdıklarınız Habertürk Radyo YouTube kanalında

Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın program Fatih Altaylı ile Bire Bir’in kaçırdığınız ve yeniden dinlemek istediğiniz bölümleri ve Teke Tek'in felsefe, bilim ve tarih konuşulan Özel bölümleri, düşünce dünyasında bambaşka bir yolculuğa çıkaran Kürşad Oğuz ile Geleceğe Dair Fikirler’in bölümleri; kültür, sanat, eğlence ve spor dünyasının en ünlü isimleriyle keyifli sohbetlerin adresi Aysun Öz ile Ne Yapsak’ın özel bölümleri Habertürk Radyo YouTube kanalında sizlerle.

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