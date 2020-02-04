AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Afganistan uyruklu Hayatullah A., arkadaşı Faizullah R. ve arkadaşının bulduğu kişiler tarafından 22 Ocak 2020 tarihinde kaçırılarak işkence gördü ve ailesinden serbest bırakılması karşılığında 4 bin dolar para istendi.

Hayatullah A.'nın ailesinin polise başvurması üzerine fidye isteyen şüphelilerle 26 Ocak 2020 tarihinde Kadıköy Salı Pazarı civarında buluşuldu. Polisin takibe aldığı şüpheliler Abdullah Z. ve Lal Muhmad T, Fikirtepe Mandıra Caddesi üzerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin verdikleri ifadeden Hayatullah A.'nın Beykoz Yeni Mahallede bulunan bir evde tutulduğunun tespit edilmesi üzerine Kadıköy ve Beykoz ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince bu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda kaçırılan Hayatullah A, kurtarılırken evde bulunan, kaçırma ve işkence olayına karıştıkları bildirilen Abdullah A., Ali Kaan A. ve ile yaşı küçük M.N de gözaltına alındı.

Evde yapılan incelemeler sonucu Hayatullah A.'ya işkence yapıldığı düşünülen 2 bıçak, demir zincir ve elektrik kablosuna el konuldu. Şüphelilerin mağdura işkence yapıp video çektikleri ve bu görüntüleri Suudi Arabistan'da bulunan amcasına göndererek fidye istedikleri bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur Hayatullah A ve kaçırma olayını organize ettiği öne sürülen Faizullah R.'nin Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiklerinin tespit edilmesi üzerine haklarında sınır dışı etme işlemi başlatıldı.