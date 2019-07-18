13 Temmuz akşamı Kamerun'un Douala Limanından Fildişi Sahili'nin Abidjan'a giderken Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk bandıralı kargo gemisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde gemideki vatandaşların Gana'ya doğru yol aldığı ve oldukça yorgun oldukları görüldü. Videoda gemi mürettebatı adına konuşan bir vatandaşın, "Gemimizin vaziyeti budur tüm personel yorgun, bitkin. Sırayla vardiya tutup gemiyi sağ salim emniyet bir limana ulaştırma çabasındayız. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandığı görüldü.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

"BÜTÜN İSTEĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZI ORADAN KURTARMAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kadıoğlu Denizcilik Operasyon Müdürü Numan Paksoy, durumda bir değişiklik olmadığını söyleyerek, "Nijerya'nın yaklaşık 210 kilometre açığında 10 arkadaşımız gemiden kaçırıldı. Onlardan gelecek gelişmeleri bekliyoruz. 18 kişiden 8'inin durumu iyi. Bunun dışında Nijerya'dan gelecek haberleri bekliyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bütün isteğimiz arkadaşları oradan kurtarmak" dedi.

Aileleriyle irtibat kurulduğunu belirten Paksoy, "Aileler de bu durumun çözülmesini bekliyorlar. Herkes merak içinde bekliyor. Telefonlarımız açık, kontak olur mu diye bekledik ama gelen bir talep yok. Bir gelişme olduğunda tekrar bildireceğiz. İnşallah sağ salim kurtulmaları için hükümetimiz ve bütün birimler uğraşıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bize yapılan girişimlerden çok detay verilmiyor. Dışişleri Bakanlığı ve diğer birimler tarafından bize ulaşan net bir bilgi yok. Biz en son 13’ünde Douala limanında mürettebatımızla görüştük. Daha sonra açık denizde genelde yazışmayla irtibat sağlanıyor konuşma çok gerçekleşemiyor. Mesaj atmaları lazımdı bu mesaj gelmediği için biz şüphelenip olayı araştırdığımızda konuya vakıf olduk. Taleplerini bekliyoruz genelde psikolojik bir baskı oluşturmak için bu talepleri genelde bekletiyorlarmış herhalde öyle bir süreci yaşıyoruz. Çok kısa zamanda geleceğini bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"BİR UMUT BEKLEYİŞ İÇERİSİNDEYİZ"

Gemide bulunan Ordulu denizci Serdar Çetinkaya'da korsanlar tarafından rehin alınanlar arasında. Yaklaşık 20 yıldır denizlerde bulunan, evli ve 2 çocuk babası Çetinkaya'nın ailesi endişe içerisinde bekliyor. 46 yaşındaki denizci Serdar Çetinkaya ile görüşemeyen ailesi, bir an önce haber almak istiyor.

Kaçırılan denizci Serdar Çetinkaya'nın kardeşi Serkan Çetinkaya, şu ana kadar sağlıklı bir bilgi alamadıklarını belirtti. Çetinkaya, "Olayın gelişmesi, bize söylenen bilgi pazartesi öğlen saatlerinde geldi. Pazar günü sabaha karşı korsanlar tarafından geminin ele geçirildiği bilgisi ulaştı. Gemi ile irtibat olmadığı söylendi. Pazartesi öğleden sonra gelen bilgi geminin konsolosluklar aracılığı ile giden ekiple alındığı, korsanların gemide 8 mürettebatı bıraktığı, 10 kişiyi de alıp götürdükleri şeklinde. Sonrasında ise herhangi herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ulusal medyaya yansıdı, bakanlıklar devreye girdi. Bildiklerimiz bu şekilde. Beklemedeyiz, haliyle de endişeliyiz. Bir haber, bir umut bekleyiş içerisindeyiz. Şu an için denilecek bir şey yok, diken üstünde bekliyoruz. Yetkililer ellerinden geleni zaten yapıyorlar. Şu an irtibat yok, kaçıranların ne istediği, ne isteyeceği 3-4 gün olmasına rağmen belli değil" dedi.

KORSAN SALDIRILARININ HEDEFİNDEKİ STRATEJİK BÖLGE: GİNE KÖRFEZİ

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında dün silahlı kişiler tarafından 18 Türk'ün bulunduğu gemiye saldırı düzenlenmesi ve 10 gemiciyi kaçırmasının ardından uluslararası deniz taşımacılığında en "tehlikeli bölge" olarak kabul edilen Gine Körfezi'nin güvenlik sorununu tekrar gündeme geldi.

Uluslararası Denizcilik Dairesinin (IMB) raporuna göre, bu yılın ilk yarısında denizlerde kaçırma olaylarının yüzde 73'ünün, rehin alma olaylarınınsa yüzde 92'sinin yaşandığı Gine Körfezi'ne kıyısı bulunan Benin, Togo, Gana ve Kamerun gibi ülkelerin kara sularında fidye için saldırılar düzenleniyor.

Korsan saldırıların önemli kısmı ise Nijerya'nın petrol bölgesi olan Nijer Deltasında yaşanıyor.

Gine Körfezi'nin uluslararası deniz ticaretinde yoğun şekilde kullanılması ve bölge ülkelerinin dış ticarette Gine Körfezi'ni kapı olarak kullanması bu bölgenin önemini daha da artırıyor.

Dış ticaret ve balıkçılık faaliyetlerinin yanı sıra Gine Körfezi kıyılarında çıkarılmaya başlanan petrol ve doğal gazın 1990'lardan itibaren küresel ekonomide önem kazanması bölge için dönüm noktası oldu.

Uzmanlar, Gine Körfezi'ndeki stratejik konumuyla uzun yıllar Nijerya ile Kamerun arasında sorun oluşturan Bakassi Yarımadası'ndaki yönetim zaafiyeti ile Nijerya'da petrol tesislerine düzenledikleri saldırılarla gündeme gelen Nijer Delta militanlarının korsan faaliyetlerini artırdığına dikkati çekiyor.

Korsan saldırıların en önemli nedenleri arasında bu ülkelerdeki yolsuzluk ve yüksek işsizlik gösteriliyor.

EN FAZLA KORSAN SALDIRISI NİJERYA SAHİLLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Uluslararası Denizcilik Dairesinin raporuna göre, Gine Körfezi'nde, geçen yıl ticari gemilere yönelik 156 saldırı düzenlenirken, bu sayı 2019'un ilk 6 ayında 78 oldu. Bu yılın ilk yarısında dünya genelinde 75 denizci rehin alındı. Bu kaçırmaların 62'si Gine Körfezi'ne kıyısı olan Nijerya, Kamerun, Benin, Gine ve Togo'da gerçekleşti.

Saldırıya uğrayan gemilerin büyük bir kısmını tanker, kuru yük ve konteynır gemileri oluşturuyor. Saldırılarda gemilerin önemli kısmı korsanlar tarafından ele geçirilirken bazı gemiler saldırılardan kurtulmayı başardı.

İngiltere merkezli güvenlik şirketi EOS Risk Group'un verilerine göre Nijerya, dünyadaki korsanlık faaliyetlerinin merkez üssü olarak kabul ediliyor.

Nijerya'nın petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Gine Körfezi'nde yaşanan korsan saldırılar ise en fazla petrol tankerlerini tehdit ediyor. Saldırıların önemli kısmı Nijerya'nın petrol bölgesi olan Nijer Delta bölgesinde yaşanıyor.

Nijerya'dan başka Gine Körfezi'ne kıyısı bulunan Benin, Togo, Gana ve Kamerun gibi ülkelerin kara sularında da fidye için korsan saldırılar yapılıyor.