Kaçtığı iddia edilmişti! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule çocuklarla video paylaştı!
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından lüks villanın görevlilerinden Şule de gündem oldu. Dilan Polat ile oldukça yakın olduğu bilinen Şule kaçtığına dair çıkan iddialardan sonra sosyal medyadan açıklama yaptı.
Sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezavine gönderildi.
Çiftin gözaltına alınmasının ardından gündeme evin "kara kutusu" olarak görülen Şule geldi. Olayların ilk zamanlarında evden aniden ayrılan ve 1 gün sonra "Evleniyorum" diyerek eve geri dönen Şule hakkında iddialar ortaya çıktı.
Dilan Polat'ın 5-6 yıldır yanında çalışan yardımcısı asıl adı Şahlo Haydarova olan Şule'nin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı iddia edilmişti. Şule TikTok hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Şule TikTok üzerinden çektiği videodaki açıklamasında "Buradayım ya burada, bu altınlar, paralar verildiği zaman mutlu huzurlu buradaysam en zor ağır günde de buradayım" dedi.
Çocuklara baktığını söyleyen Dilan Polat'ın yardımcısı daha sonra Dilan, Engin çiftinin kızıyla da videosunu paylaştı.