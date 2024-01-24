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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kademeli emeklilik 2024 son dakika: Kademeli emeklilik gelecek mi, yasa ne zaman çıkacak, şartları nelerdir? - Merak Edilenler Haberleri

        Kademeli emeklilikte son durum: Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler?

        Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışanların belirli bir yaşa ve prim gününe ulaşmasının ardından kısmi olarak emekli olmasını sağlayan kademeli emeklilik bekleniyor. Bu kapsamda gözler "Kademeli emeklilik şartları neler ve ne zaman çıkacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 kademeli emeklilik yasasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 00:25 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:25
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        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardında gözler kademeli emekliliğe çevrildi. Kademeli emeklilik ile beraber birçok kişi kısmı emekli olma hakkına sahip olabilecek. Peki, kademeli emeklilik gelecek mi? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        KADEMELİ EMEKLİLİKTE KİMLER NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

        Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

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        2024 KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI

        Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;

        9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

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        2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.

        2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.

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        2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.

        2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.

        2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.

        2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.

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        KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI ÇIKACAK MI?

        Kademeli emeklilik hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak konu hakkında herhangi bir gelişme yok. Resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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