Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kademeli emeklilik son dakika 2026: Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi? Erken emeklilik şartları ne, kimleri kapsayacak?

        Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri: Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi, şartları neler?

        Kademeli emeklilik konusu, EYT sonrası emeklilik sisteminde en çok konuşulan başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Sigorta başlangıcı 2000 yılı ve sonrasında olan çalışanlar, emeklilik şartlarında esneklik sağlayabilecek yeni bir modelin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini merak ediyor. Yaş ve prim kriterlerinde değişiklik beklentisi sürerken, kademeli emeklilik düzenlemesine dair son gelişmeler ve kapsam detayları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, düzenleme kimleri etkileyecek? İşte kademeli emeklilik son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 12:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EYT düzenlemesinin ardından emeklilik sisteminde yeni beklenti “kademeli emeklilik” oldu. Özellikle 2000 ve sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışan, yaş şartı ve prim gün sayısında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Son dönemde yeniden gündeme gelen kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, “Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak?” soruları da gündemdeki yerini koruyor. Çalışanların gözü, olası yasal düzenlemeye ilişkin gelecek açıklamalara çevrildi. İşte bilgiler...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.

        4

        Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        5

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        6

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Leyleklerin "gaga şaklatma" anı kamerada

        Erzurum'un merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde 4 yıldır aynı yuvaya gelen leylek çiftinin gagalarını birbirine vurduğu anlar kameraya yansıdı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti