Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri: Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi, şartları neler?
Kademeli emeklilik konusu, EYT sonrası emeklilik sisteminde en çok konuşulan başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Sigorta başlangıcı 2000 yılı ve sonrasında olan çalışanlar, emeklilik şartlarında esneklik sağlayabilecek yeni bir modelin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini merak ediyor. Yaş ve prim kriterlerinde değişiklik beklentisi sürerken, kademeli emeklilik düzenlemesine dair son gelişmeler ve kapsam detayları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, düzenleme kimleri etkileyecek? İşte kademeli emeklilik son durum...
EYT düzenlemesinin ardından emeklilik sisteminde yeni beklenti “kademeli emeklilik” oldu. Özellikle 2000 ve sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışan, yaş şartı ve prim gün sayısında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Son dönemde yeniden gündeme gelen kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, “Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak?” soruları da gündemdeki yerini koruyor. Çalışanların gözü, olası yasal düzenlemeye ilişkin gelecek açıklamalara çevrildi. İşte bilgiler...
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.
Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.