Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki!

Trabzonspor'la son dakika golüyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar kötü futboldan dolayı yoğun protestolarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, son dakikalarda "Ne umutlarla geldiniz yönetime, sizi savunduk her yerde! Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe" diye bağırırken 90+6'da gelen gol sonrasında protestolar devam etti. Taraftarlar, futbolculara da "Formayı çıkarın" tezahüratı yaptı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR
Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!