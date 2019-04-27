Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki!

Trabzonspor'la son dakika golüyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar kötü futboldan dolayı yoğun protestolarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, son dakikalarda "Ne umutlarla geldiniz yönetime, sizi savunduk her yerde! Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe" diye bağırırken 90+6'da gelen gol sonrasında protestolar devam etti. Taraftarlar, futbolculara da "Formayı çıkarın" tezahüratı yaptı.