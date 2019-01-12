İstanbul Kadıköy’deki İbrahimağa Mahallesi, Dinlenç Caddesi üzerinde bulunan 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan hafriyattan kültür varlıkları çıktı.

İHA'nın haberine göre arazi sit alanı içinde olmadığından arkeologsuz başlayan hafriyatta tarihi eserlere rastlanıldı.

Çalışmaları yürüten firma, buluntular karşısında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne başvurdu.

Yapı grupları ile tarihi sütunların bulunduğu alandaki kazıları İstanbul Arkeoloji Müzesi sürdürürken yapılan çalışmalarda yeni buluntular çıkmaya devam ediyor.

Buluntular arasında Erken Bizans dönemi bir cadde,ile beraber caddenin iki kenarında mermer sütun başlıkları, sütun kaideleri ve sütunlar ortaya çıkarıldı.

Müze uzmanları durumu hazırladıkları raporla İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na bildirdi.

Alanda çalışma yürüten arkeologlar alanın Khalkedon Antik Kenti'ne ait önemli bir çarşı ve caddeye ait olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Alanda otel çalışmalarına ara verilirken projenin devam edip etmeyeceğine ilişkin Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararı bekleniyor.

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