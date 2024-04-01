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        Haberler Gündem Kadıköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı kim oldu?

        31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Kadıköy Belediye Başkanı belli oldu'

        Yerel seçimlerin ardından oylarının sayımıyla birlikte meraklı gözler seçim sonuçlarına odaklandı. İstanbul ilindeki seçmenler, 31 Mart 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçlarını Haberturk.com'da canlı olarak takip edebildiler. Kesin olmayan sonuçların duyurulmasıyla birlikte, "Kadıköy Belediye Başkanı kim oldu?" gibi sorular da cevap buldu. İşte İstanbul'un ilçesi Kadıköy 2024 seçim sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:30
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        Türkiye'deki yerel seçim maratonu sona erdi ve sandıkların kapanmasının ardından resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu süreçte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Belediye Başkanı dahil olmak üzere kazanan yerel yöneticiler belirlendi. İşte İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçlarına ilişkin merak edilen bilgiler...

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI MESUT KÖSEDAĞI OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Kadıköy Belediye Başkanı yüzde 68.78 oy oranı ile CHP adayı Mesut Kösedağı oldu.

        İstanbul'da açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Belediye Başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        KADIKÖY SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA!

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

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