Kadın basketbolunda Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-74 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 10. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 5. yenilgisini yaşadı.

Derbi maça Winterburn'ün etkili oyunuyla maça iyi başlayan Beşiktaş, 7. dakikada Lazic'in üç sayılık basketiyle Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında farkı 10 sayıya çıkardı: 12-22. Bu çeyrekte dış atışlarda 6'da 5 isabet kaydeden siyah-beyazlılar, Evans'ın son saniye basketiyle periyodu 30-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Derin Erdoğan ve Vanloo'nun basketleriyle giren sarı-kırmızılı takım, üst üste yapılan top kayıplarıyla ritmini kaybetti. Kısa oyuncularının skor katkısıyla oyun üstünlüğünü eline alan Beşiktaş, 15. dakikada farkı 16 sayıya (27-43) yükseltti. Bu periyotta boyalı alanı iyi kullanan siyah-beyazlılar karşısında ev sahibi takım, kenardan oyuna dahil olan isimlerin sayılarıyla farkı tek hanelere indirse de Beşiktaş, soyunma odasına 47-40 üstün girdi.

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İkinci yarıya Galatasaray, top kayıplarıyla başladı. Beşiktaş, Elif Bayram ve Krajisnik sayılarıyla hücumda temposunu artırdı ve 24. dakikanın ilk saniyelerinde farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 49-60. Üçüncü çeyreğin son anlarında skor üretmekte sorun yaşayan siyah-beyazlılar karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan sarı-kırmızılılar, periyodun bitimine 28 saniye kala farkı 1'e indirdi: 61-62. Winterburn ile serbest atış çizgisinde 2'de 1 isabet sağlayan konuk ekip, son çeyreğe 63-61 önde gitti.