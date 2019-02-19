İstanbul Beyoğlu'nda bir marketten çanta dolusu ürün çaldığı ileri sürülen bir kişi, kaçmaya çalışırken market çalışanı kadın tarafından fark edildi. Kaçarken yakalanan şahıs polise teslim edildi.

Olay, Bostan Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. DHA'nın haberine göre, markete gelen bir kişi, yanında getirdiği çantaya reyonlardaki çeşitli ürünlerden doldurdu. Şüpheli, kasaya geldiğinde elindeki iki bisküviyi kasadan geçirip ödeme yaptı.

KADIN GÖREVLİ FARK ETTİ

Bir kadın çalışan, şüphelinin içeride çantaya ürün doldurduğunu ve bu ürünlerin kasadan geçirmediğini fark etti. Kadın çalışanın kapı çıkışında uyardığı şüpheli kolundaki çantayla kaçmaya çalıştı. Çalışanlarının koşarak yakaladığı şüpheli, market içine getirilip bekletildi. Çalışanlar, ardından haber verdikleri polise şüpheliyi teslim etti. Marketten çalınan ürünler ve gözaltına alınan şüpheli, işlemler için polis merkezine götürüldü. Fas uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor. Yaşanan o anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.