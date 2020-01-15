Kadın dizisi final mi yapıyor? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Fox TV'de salı akşamları yayınlanan Başrollerini Özge Özpirinçci, Feyyaz Duman, Bennu Yıldırımlar ve Şerif Erol gibi isimlerin paylaştığı Kadın dizisi final yapacağını açıkladı. Kadın dizisi severleri bu habere çok üzüldü. Peki Kadın dizisi final bölümü ne zaman işte ayrıntılar...

KADIN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın yılbaşı nedeniyle 14 Ocak salı günü 78. bölümü ile izleyici karşısına geçmişti. Dizinin tanıtımı sırasında 4 bölüm sonra final yapacağı açıklandı. Bunun üzerine izleyenler final bölümünün ne zaman olacağını merakla araştırdı. Kadın dizisi final bölümü 4 şubat salı 81. bölümü ile ekranlara veda edecek.

Kadın dizisi oyuncuları