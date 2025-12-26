‘Kadın için Teknoloji’ 18 yılda 40 binden fazla kadına ulaştı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılında hayata geçirdiği ‘Kadın için Teknoloji’ projesinde yılın son eğitimini gerçekleştirdi. İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte, Teknosa CEO’su Sitare Sezgin ve İcra Kurulu üyeleri ile Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, eğitime katılan kadınlarla bir araya geldi.

“KADINLAR TEKNOLOJİYLE GÜÇLENİYOR, POTANSİYELLERİNİ KEŞFEDİYOR”

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, teknolojiye erişimin kadınlar için güçlenmenin ve özgürleşmenin anahtarı olduğuna inandıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bu inançla sahada yüz yüze gerçekleştirdiğimiz eğitimlerden çevrimiçi programlara kadar uzanan çalışmalarımızla kadınların dijital becerilerini geliştirmelerine, sosyal ve ekonomik hayatta daha görünür ve daha güçlü bireyler olmalarına destek oluyoruz. 18 yıldır sürdürdüğümüz bu yolculuk, kadınların teknolojiyle güçlendiği, kendi potansiyellerini keşfettiği ve dijital dünyada daha cesur adımlar attığı umut dolu bir dönüşüm hikâyesi. Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerimizin emeği ve inancıyla büyüyen bu hikâye, her geçen gün daha fazla kadına ilham oluyor. 18 yılda 40 binden fazla kadına ulaştık. Bu yıl da 4 binden fazla kadına eğitim verdik. Kadınların teknolojiyle güçlendiği bu dönüşüm yolculuğunu aynı umut ve kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz.”