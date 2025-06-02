Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!

        İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda bir kadın sürücü trafikte tartıştığı magandanın saldırısına uğradı. Olayda 2 magandanın, kadın sürücü ve yanındaki kişilerin telefonlarını alarak kırdığı da belirlendi. Başlatılan soruşturmada yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kartal'da trafikteki tartışmada kadın sürücünün darp edilmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Kordonboyu Mahallesi'nde trafikte yaşanan tartışmada bir kadının çocuklarının yanında darp edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

        TELEFONLARI KIRDILAR

        B.Y. ve A.T. isimli şüphelilerin, küçük yaştaki çocuklarının da bulunduğu aracı kullanan kadın sürücü E.T. ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine B.Y. ve A.T'nin, E.T. ve yanındaki kişilerin telefonlarını alarak kırdığı, sürücüyü de darp ettiği belirlendi.

        Gözaltına alınan B.Y. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Trafikte kadın sürücüye saldırı!
        Trafikte kadın sürücüye saldırı!
        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"