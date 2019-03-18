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Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Harvard Üniversitesi’nde geliştirilen üreme diyeti hakkında şu bilgileri verdi: “Çiftler, bebek sahibi olmaya karar verdikleri zaman, bizleri gebelik şanslarını nasıl artırabilecekleri konusunda soru bombardımanına tutarlar. Bu olasılığı artırabilecek ve kendi ellerinde olan en kolay yol ise beslenme değişikliğidir.