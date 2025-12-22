Habertürk
        Kadınlar Basketbol'da kupada yer alacak takımlar açıklandı! - Basketbol Haberleri

        Kadınlar Basketbol'da kupada yer alacak takımlar açıklandı!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı tamamlanırken Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 17:38 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:38
        Kadınlar Basketbol'da kupada yer alacak takımlar açıklandı!
        Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, sırasıyla ilk 8 basamakta yer alan Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, Çimsa ÇBK Mersin, Nesibe Aydın, BOTAŞ, Beşiktaş BOA ve Melikgazi Kayseri Basketbol, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası’nda yer alma hakkını elde etti.

        Kupa formatına göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan ekiplerle (Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, Çimsa ÇBK Mersin) ikinci 4'te bulunan takımlar (Nesibe Aydın, BOTAŞ, Beşiktaş BOA, Melikgazi Kayseri Basketbol) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek. Ayrıca ev sahibi takım avantajını elde edecek ekipler için de bir kura çekimi olacak.

        Tek maç üzerinden 6-7 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalistler 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda yer alacak.

        Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda kura çekimi, yarın Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

