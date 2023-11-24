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        Kadınlar EuroBasket 2027'nin ev sahipleri Finlandiya ve Litvanya

        2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na (EuroBasket 2027) Finlandiya ve Litvanya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 21:37 Güncelleme: 24.11.2023 - 21:37
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        Kadınlar EuroBasket 2027'nin ev sahipleri açıklandı
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        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2027 Finlandiya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Her iki aday ülke İsviçre'nin Mies kentindeki Basketbol Evi'nde bugün gerçekleşen FIBA Avrupa Yönetim Kurulu toplantısında onaylandı.

        Turnuva Finlandiya’nın Espoo ve Litvanya’nın başkenti Vilnius ile Klaipeda’da düzenlenecek olup, iki ev sahibi şehir de EuroBasket etkinliğine ilk kez ev sahipliği yapacak. FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa konuyla ilgili olarak, “Finlandiya ve Litvanya'nın FIBA Kadınlar EuroBasket 2027'ye ev sahipliği yapacağını resmi olarak onaylamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu ülkelerin her ikisi de basketbol konusunda inanılmaz derecede tutkulu ve mükemmel ev sahipliği yapma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahipler. Finlandiya ve Litvanya'da kadın basketbolunun yükselişte olduğu açık ve eminim ki bu etkinlik daha da olumlu bir ivme katacaktır” açıklamasını yaptı.

        Yeni ev sahipliği formatı ilk kez Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya'da gerçekleşecek FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'te uygulanacak. Son üç FIBA Kadınlar EuroBasket turnuvası iki ülkede düzenlendi ve 2023'teki en son turnuvaya İsrail ve Slovenya ortak ev sahipliği yaptı. Turnuvanın 41'incisi olacak FIBA Kadınlar EuroBasket 2027, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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