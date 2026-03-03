Kadınlar Günü ne zaman? 2026 Dünya Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor?
2026 yılının Kadınlar Günü araştırmaları hız kazandı. Her yıl Mart ayında kutlanan Kadınlar günü, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını anarken toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına dikkat çeken uluslararası bir gündür. Ülkemizde de tüm kadınların anılacağı bu özel günün tarihi merak ediliyor. Peki, 2026 Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar...
Bu yılın Kadınlar Günü tarihi gündeme geldi. Her yıl kutlanan bu özel gün, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlardaki başarılarını kutlamanın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına dikkat çekmek için dünya genelinde etkinliklerle anılır. Bu özel gün, kadınların eşit haklar ve fırsatlar talebini seslendirdiği, toplumsal farkındalık yarattığı ve gelecek nesillere ilham verdiği anlamlı bir gün olarak önemini koruyor. Peki, 2026 Dünya Kadınlar Günü hangi gün kutlanacak? İşte tüm ayrıntılar...
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDİR?
Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan ve kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarının kutlandığı, aynı zamanda cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan uluslararası bir gündür.
Bu gün, kadınların toplumsal hayattaki rolünü vurgulamak, eşit hak ve fırsatlar talep etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği için farkındalık oluşturmak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılır.
2026 KADINLAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılı Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart 2026 Pazar gününe denk geliyor.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünya Kadınlar Günü’nün tarihçesi 20. yüzyılın başlarına dayanır. Modern anlamda kadın hakları mücadelesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkmıştır.
1908: ABD’nin New York şehrinde 15.000 kadın, daha iyi çalışma koşulları ve oy hakkı talebiyle yürüyüş yaptı.
1909: Sosyalist Parti, bu eylemi anmak amacıyla 28 Şubat’ı Ulusal Kadınlar Günü ilan etti.
1910: Kopenhag’da toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda, Clara Zetkin’in önerisiyle uluslararası kadın günü fikri kabul edildi.
1911: İlk resmi Uluslararası Kadınlar Günü, Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre’de kutlandı.
1975: Birleşmiş Milletler (BM), 8 Mart’ı resmi olarak Dünya Kadınlar Günü ilan etti ve o tarihten beri dünya genelinde kutlanıyor.