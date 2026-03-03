Bu yılın Kadınlar Günü tarihi gündeme geldi. Her yıl kutlanan bu özel gün, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlardaki başarılarını kutlamanın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına dikkat çekmek için dünya genelinde etkinliklerle anılır. Bu özel gün, kadınların eşit haklar ve fırsatlar talebini seslendirdiği, toplumsal farkındalık yarattığı ve gelecek nesillere ilham verdiği anlamlı bir gün olarak önemini koruyor. Peki, 2026 Dünya Kadınlar Günü hangi gün kutlanacak? İşte tüm ayrıntılar...