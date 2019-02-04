Kadınlara özel kritik hastalık sigortası

Katılım Emeklilik, iki yeni ürünle daha hizmet çeşitliliğini artırdı. Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası, kadın hastalıklarına karşı kadın sağlığını koruyan ve tedavi eden avantajlar sunarken Misafirim Güvende Sağlık Sigortası da Türkiye’de ikamet eden yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor. Katılım Emeklilik’in kadın sağlığına odaklandığı Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası kapsamında sigortalılar yılda bir kere hiçbir ek ücret ödemeden mamografi hizmetinden, diş sağlığı paketinden ve indirimli diyetisyen hizmetlerinden faydalanabiliyor.
TEMİNAT ÖDENİYOR
Kritik kadın hastalıkları teminatı ile sigortalının, teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, göğüs, rahim ya da yumurtalık gibi kadına özel kanser hastalıklardan birine, hayatında ilk kez teşhis konulması veya ameliyat edilmesi durumunda poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı ödeniyor.
Yaşam kaybı teminatı ile sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı vefat ederse, sigorta bedeli sözleşme hükümleri ve hayat sigortası genel şartları çerçevesinde, sigortacı tarafından lehtarına ya da kanuni varislerine tazminat olarak ödeniyor. Online olarak satışa sunulan Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası’na internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde sahip olmak mümkün. Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ise Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirtilen asgari şartları taşıyan ve ikamet izni bulunan T.C vatandaşı olmayan yabancıları, sağlık güvencesi altına alıyor. Yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca ayakta ve yatarak tedavilere ilişkin sağlık giderleri, anlaşmalı sağlık kurumlarında poliçe yazılı limit ve oranları dahilinde karşılanıyor.
2.4 MİLYON ÇALIŞAN OKS'YE GİRİYOR
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, hayat ve hayat dışı prim üretimlerinin arttığına dikkat çekerek, “Faizsiz esaslı sigortacılık ürünlerimizle hayatın her alanında varız. Geçtiğimiz yıl hayat alanında 42 milyon 552 bin TL prim üretimi ve yüzde 58,5 pazar payıyla faizsiz kategoride sektör liderliğimizi sürdürdük. Sağlıkta da kısa süre içerisinde yaklaşık 1 milyon TL’lik prim üretimine ulaştık. Katılım Emeklilik olarak faiz hassasiyeti olan müşterilerimizi ve halkımızı ihtiyaçlarını geri bildirimlerle ve araştırmalarlasürekli takip ediyoruz. İnovatif ürünlerimizle müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz” şeklinde konuştu. Bugüne kadar 15 milyon çalışanın tanıştığı ve 5 milyon çalışanın da sistemde kalmayı tercih ettiği OKS, yeni katılımlarla büyümeye devam ediyor. Şubat ayı ortasına kadar 5 ve 9 çalışan arasındaki 400 bin işletme daha Otomatik Katılım Sistemi’ne dahil olacak. Yani 2,4 milyon kişinin sisteme girmesi bekleniyor. Uzmanlar, çalışanlarını sisteme dahil etmeyen işletmeleri cezai müeyyidelere karşı uyarıyor. Ayhan Sincek, artık emeklilik şirketlerinin sürece hazır olduğunun altını çizerek; “Katılım Emeklilik olarak web sitemiz üzerinden online OKS başvurusu yapabilme imkanı sunuyoruz. Ayrıca bizden OKS hizmeti alan şirketler internet şubemiz üzerinden OKS işlemlerini kolayca takip edebiliyorlar. Online olarak tüm OKS süreçlerini yönetmek mümkün” şeklinde konuştu.
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