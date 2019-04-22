Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, 2. Sayfa programına özel açıklamalarda bulundu. İşte eşi Neslihan Atagül'den aşk dolu sözlerle bahseden Kadir Doğulu'nun açıklamalarından satırbaşları:
Çıkan dedikodulara nazar olarak bakıyoruz. Gün aşırı çıkıyor bunlar. Nazarlık diye bakıyoruz.
Çocuk ikimizde istiyoruz ama biz karar vermiyoruz zamanı gelince olur.
"HER KONUDA EŞİMİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYİM"
İlahi güzellik bence böyle bir şey. Kendi sesime ben güzel diyemiyorum eğitimli sesleri görünce. Neslihan'ın sesi çok güzel, sesini güzel kullanmayı biliyor. Oktav olarak çok güzel yerlere çıkmayı biliyor.
Bana bir de doğum günü hediyesi Murat Dalkılıç ile stüdyoya girip bir şarkı söylemişti. O zaman fark ettim sesinin çok güzel olduğunu. Neslihan ses ve piyano eğitimi alıyor.
Bir gün gelirse şarkı söyleyen bir kadın oyuncu rolü hazır olur. Zaten Neslihan da çok istiyor öyle bir rol oynamak.
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