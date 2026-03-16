Kadir Gecesi kılınan namazlar nelerdir ve hangi namazlar kılınır?
Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi akşamı idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde bol bol ibadet edip namaz kılmak isteyenler Kadir Gecesi kılınan namazları araştırıyor. Peki Kadir Gecesi'nde namaz nasıl kılınır ve kaç rekattır?
Kadir Gecesi kılınan namazlar araştırılıyor. Kadir gecesi İslam alemi için oldukça önemli olan gecelerden ve günlerden sadece bir tanesidir. Genel olarak kadir gecesi Ramazan ayının 27. günü karşılanır. 27. günün gecesinde Allah (c.c) tarafından Kuran, Cebrail (a.s) aracılığıyla İslam peygamberine (s.a.v) vahiy olarak indirilmeye başlanmıştır. İşte, Kadir Gecesi kılınan namazlar
KADİR GECESİNDE KILINACAK NAMAZLAR
Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.
KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?
Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Bu özel geceden kılınan Kadir Gecesi namazı 2 rekattan başlayıp 12 rekat veya 100 rekata kadar Kadir Suresi ile birlikte kılınır. Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi ve 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi şeklindedir. Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa “Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd” denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.