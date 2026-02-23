2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Hz. Muhammed, Kadir Gecesi’nin kesin tarihinin bildirilmediğini; Müslümanların bu mübarek geceyi Ramazan ayının son on günü içinde, özellikle de tek gecelerde aramalarını tavsiye etmiştir. Bu rivayetler doğrultusunda İslam dünyasında geleneksel olarak Ramazan’ın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul görmüştür.

Buna göre 2026 yılında Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi gecesi idrak edilecek.