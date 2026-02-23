Canlı
        Kadir Gecesi ne zaman? 2026 Ramazan takvimine göre Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri

        Kadir Gecesi tarihi: 2026 Ramazan takvimine göre Kadir Gecesi ne zaman?

        On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü itibarıyla başladı. Mübarek Ramazan ayı beraberinde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını da getiriyor. Oruç ibadetlerini yerine getirmeye devam eden vatandaşlar, Kadir Gecesinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, 2026 Diyanet dini günler takvimine göre Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, Kadir Gecesinde ne oldu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 10:35
        1

        2026 yılının Ramazan-ı Şerif'i başlamasıyla Kadir Gecesi araştırmaları hız kazandı. Kur’an-ı Kerim’de bildirildiğine göre, Kadir Gecesi’nde Peygamber Efendimize ilk vahiy indirilmiş ve bu mübarek gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiştir. İslam inancına göre Kadir gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda “2026 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor, Kadir gecesinin önemi ve faziletleri neler?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        KADİR GECESİNDE NE OLDU?

        Kadir Gecesi, İslam inancına göre Hz. Muhammed’e (SAV) Cebrail aracılığıyla Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir. Bu olay, Mekke yakınlarındaki Hira Mağarası’nda gerçekleşmiş ve Alak Suresi’nin ilk ayetleri vahyedilmiştir.

        Kur’an’da “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen bu gece, ilahi rahmetin yoğunlaştığı, meleklerin yeryüzüne indiği ve ibadetlerin büyük sevapla karşılık bulduğu mübarek bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Hz. Muhammed, Kadir Gecesi’nin kesin tarihinin bildirilmediğini; Müslümanların bu mübarek geceyi Ramazan ayının son on günü içinde, özellikle de tek gecelerde aramalarını tavsiye etmiştir. Bu rivayetler doğrultusunda İslam dünyasında geleneksel olarak Ramazan’ın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul görmüştür.

        Buna göre 2026 yılında Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi gecesi idrak edilecek.

        4

        KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

        Kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir.

        Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek gece Kadir gecesi olduğu için gecelerin en feyizlisi Kadir Gecesidir.

        Dini literatürde “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kadir suresi bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur.

        Surede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirildi.

        Kadir suresinde belirtildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hakim olur.

        Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
