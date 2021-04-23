Müslümanlar için en önemli günlerden biri olan Kadir Gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bin aydan daha hayırlı gece olarak anılan Kadir Gecesi, Ramazan Ayı'nın 26. günün 27. gününe bağlayan gece gerçekleşecek. Bu özel günde vatandaşlar çeşitli ibadetler ve dualar ile idrak edecek.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; Yüce Mevla’nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.” buyurduğu müstesna bir gecedir.