Kadir Gecesi tarihi 2026: Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek?
Ramazan ayının son haftasına girilmesiyle birlikte İslam aleminde büyük manevi değere sahip olan Kadir Gecesi hakkında araştırmalar hız kazandı. ''2026 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, bugün mü?'' sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kadir Gecesi tarihi 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli oldu. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı olduğu belirtilen bu gecenin gündüzünde oruç tutulurken, gecesinde ise bol bol ibadet edilecek. İşte en hayırlı gecenin idrak edileceği tarih, anlamı ve önemi...
Müslümanlar için önemli günler arasında yer alan Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Hz. Muhammed (s.a.s), “Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır,” ifadeleri ile bu mübarek gecenin bir dua ve istiğfar gecesi olduğunu bildirmiştir. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu gece, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, bugün mü? İşte, Diyanet dini günler takvimi ile 2026 Kadir Gecesi tarihi…
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi, yıl Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece idrak edilir.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi belli oldu.
Takvime göre, bu yıl Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
"Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir.’’
KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?
Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. (el-Kadr, 97/1) Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762])
Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]) Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.
KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
- Kur'ân-ı Kerîm okumak
- Tevbe istiğfar etmek
- Salat u selam getirmek
- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
- Allah'ı çokça zikretmek
- Sadaka vermek
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)
- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.