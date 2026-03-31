        Kadir İnanır belgeseli Kuzeyden Gelen Adam izleyiciyle buluşuyor

        Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın yaşamını ve sanat yolculuğunu anlatan Kuzeyden Gelen Adam belgeseli, 4 Nisan'da Atlas Sineması'nda düzenlenecek gala gösterimiyle izleyiciyle buluşuyor

        Giriş: 31.03.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Bir Kadir İnanır belgeseli: Kuzeyden Gelen Adam

        Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın hayatını, sanatını ve toplumsal duruşunu merkeze alan “Kuzeyden Gelen Adam” belgeseli, 4 Nisan Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek gala özel gösterimiyle sinemaseverlerle buluşuyor.

        Yönetmen Hüseyin Karabey’in yaklaşık on üç yıllık çalışmasının ürünü olan belgesel, yalnızca bir sanatçının portresini değil, aynı zamanda Türkiye’nin yakın tarihine dair güçlü bir hafıza kaydını da sunuyor.

        Gösterim, FilmKoop işbirliğiyle düzenleniyor. 4 Nisan Cumartesi günü saat 21.00’de İstanbul Avrupa Yakası’nda, Atlas Sineması’nda gerçekleşecek özel galada, belgeselin yönetmeni Hüseyin Karabey de izleyicilerle bir araya gelecek.

        BİR SANATÇININ TANIKLIĞI: SİNEMA, HAFIZA VE TOPLUM

        Belgesel, Kadir İnanır’ın sinemaya bakışını ve toplumsal olaylar karşısındaki duruşunu kendi anlatımıyla aktarıyor. İnanır’ın daha önce yayınlanmamış otobiyografik notlarından, kişisel arşivindeki fotoğraflardan, kamera arkası görüntülerinden ve günlüklerinden beslenen film, oyuncunun “halkın sesi, vicdanı ve hafızası” olarak gördüğü sinemayla kurduğu derin bağı gözler önüne seriyor.

        Belgeselde yer alan ifadelerle Kadir İnanır, sanat anlayışını şu sözlerle özetliyor:

        “Ben bir Türk sinema sanatçısıyım. Bu halkın içinden geldim. Bu halkla yaşadım. Benim tek mücadelem var: Halkımı ezdirmemek. Benimle aynı kaderi paylaşanların yaşamlarını onurlu kılmak. Hiçbir gücün karşısında boyun eğmedim. Eğmeyeceğim. Onların yazdığı tarihi değil, halkın yazdığı tarihi anlatacağım.”

        Yönetmen Hüseyin Karabey, İnanır’ın Anadolu’nun farklı coğrafyalarıyla kurduğu doğrudan ilişkiyi de belgeselin merkezine taşıyor. İnanır’ın “Benim yolum sokaktan geçer” sözüyle özetlenen bu yaklaşım, belgeselin hem görsel hem de anlatısal dilinde kendine yer buluyor.

        Yalnızca önemli bir film yıldızının hikâyesi değil; aynı zamanda geniş kitlelerin inandığı bir aktörün, kültürel hayatın izdüşümlerinin ve sinema tarihimizin önemli bir kesitinin tanıklığı niteliğindeki “Kuzeyden Gelen Adam”, usta oyuncuya vefa niteliği taşıyan, özgün anlatı dili ve zengin arşiv malzemesiyle son dönemin dikkat çeken belgesel yapımları arasında yer alıyor.

