Kadir İnanır, telif hakları davasını kazandı

Usta sanatçı Kadir İnanır, rol aldığı filmlerin izinsiz şekilde yayınlanması üzerine telif hakları için hukuki mücadele başlatmıştı. İnanır, yıllardır gelir elde edildiğini belirttiği yapım şirketlerine karşı açtığı davalarda haklı bulundu.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, İnanır'ın açtığı davalardan Arzu Film ve Topkapı Film ile ilgili olanlarda kararını verdi. Mahkeme, 'İsyan', 'Seyyid' ve '72. Koğuş' filmlerinin söz konusu şirketler tarafından hukuka aykırı biçimde yayınlandığını tespit etti. Bu kararla birlikte, filmler artık Arzu Film ve Topkapı Film aracılığıyla, YouTube dâhil hiçbir platformda yayınlanamayacak.

Karar sonrası T24’ten Sibel Yükler'e konuşan İnanır, "Emeğin ve mücadelenin değerini anlamak için önemli bir sonuç elde ettik" dedi.