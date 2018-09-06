MHP Merkez Yönetim Kurulun toplantısı sonrası, İsmail Faruk Aksu, Celal Adan'ın yerine ve Hidayet Vahapoğlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Vahapoğlu'ndan boşalan yere, Kadir Şekerci Genel Sekreter Yardımcısı olarak belirlendi. Yaşanan gelişme sonrası, Kadir Şekerci kimdir? sorusu, siyset gündeminin ana maddeleri arasına yerini aldı. Peki, Kadir Şekerci kimdir? İşte cevabı...

KADİR ŞEKERCİ KİMDİR?

Kadir Şekerci 15 Kasım 1971'de Ankara'da doğmuştur.

1989 yılından itibaren Ankara’da Ocak Teşkilatlarında bulundu,1999 Yılında MESANDER Ankara Şubesinde görev yaptı, 1999-2000 Yılları arasında Çankaya İlçe Yönetiminde bulundu, 2003-2006 Yılları arasında Çankaya İlçe Başkanlığı görevini yürüttü, 2008-2009 Yıllarında iki sezon Kırıkkale Spor Kulübü ikinci Başkanlığını yaptı,. Kadir Şekerci, 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Şekerci ayrıca, 2009-2012 yılında Genel Merkez Teşkilat İşlerinde Başkan Yardımcıları ile çalışmıştı.

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