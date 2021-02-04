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Kafeler açılacak mı? Bilim Kurulu sonrası önemli açıklama

Kafeler açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak? Korona virüsü tedbirleri kapsamında içeride müşteri kabulünün yasaklanması sonrası bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Dün ki Bilim Kurulu sonrasında Bakan Koca tarafından yapılan açıklama merak edilen sorularla ilgili önemli ipuçları verdi. İşte, kafeler açılacak mı? sorusuyla ilgili merak edilen son detaylar...

Kafeler açılacak mı? Bilim Kurulu sonrası önemli açıklama

Kafe ve restoranlar geçtiğimiz Kasım ayının son günlerinden beri müşteri kabul edemiyor. Korona virüsü kısıtlamaları kapsamında kafe ve restoranlar sadece gel-al ve paket servisi hizmeti verebiliyorlar. Peki, kafe ve restoranlar açılacak mı? Geçtiğimiz gün toplanan Bilim Kurulu sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen sorularla ilgili önemli ipuçlarını verdi. İşte Bakan Koca'dan gelen açıklama...

KAFERLER AÇILACAK MI?

Geçtiğimiz gün toplanan Bilim Kurulu sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kafelerin açılmasıyla ilgili merak edilen sorulara cevap vermedi. Ancak konuşmasında merak edilen sorunun cevaplarıyla ilgili fikir sahibi olunmasını sağlayacak önemli ipuçları yer aldı. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası kafe ve restoranların bir süre daha açılmasının zor olduğu anlaşıldı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamasından detaylar:

Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, son günlerde ülkedeki vaka sayısının yeniden artışa geçmesinin daha fazla dikkatli davranmalarını gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır.

Tedbirlerle elde ettiğimiz kontrol, başarılı bir aşılama takvimi yürütmemize de fırsat vermektedir. Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür."

Mevcut tedbirlerin yanı sıra kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınılması gerektiğini vurgulayan Koca, "Hiç gevşemeden, rehavete kapılmadan, tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi ulusal boyutta sürdürme kararlılığındayız ancak birlikte başarırız." ifadesini kullandı.

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