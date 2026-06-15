'Kafkas Kartalları' İstanbul ve Ankara sahnelerinde

1989 yılında İstanbul’da kurulan İstanbul Kafkas Dans Topluluğu / KAFKAS KARTALLARI, geleneksel büyük konserlerini bu yıl iki önemli sanat merkezinde izleyicilerle buluşturuyor. İstanbul Kafkas Dans Topluluğu, Kars Eğitim ve Kültür Vakfı sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi İstanbul AtatürkKültür Merkezi'nde (AKM) 28 Haziran Pazar ise CSO Ankara’da performanslarını sergileyecek.

70 dansçı ve 15 müzisyenden oluşan dev kadrosuyla İstanbul Kafkas Dans Topluluğu “KAFKAS KARTALLARI”, 37 yıla yayılan sanat yolculuğunu, Kafkas halk danslarının zengin kültürel mirasını ve sahne estetiğini bir araya getiren özel bir repertuvarla sanatseverlere çok özel bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. İki bölümden oluşan ve yaklaşık 90 dakika sürecek gösteri, geleneksel koreografileri ve etnik enstümanlar eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

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Kurulduğu günden bu yana yalnızca Kafkas kültürünün tanıtılmasını değil, aynı zamanda gençlerin Kafkas kültürü ve sanatı ile iç içe, bedenen ve zihnen daha sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen topluluk, tüm çalışmalarını kendi olanakları ve sanata gönül vermiş insanların özverileriyle sürdürüyor. İstanbul Kafkas Dans Topluluğu “KAFKAS KARTALLARI, Türkiye’nin bu alandaki en köklü ve kapsamlı dans topluluklarından biri olarak çalışmalarına daha da çoğalarak yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yüzün üzerinde farklı dansı seyirci ile buluşturan topluluk, repertuvarını oluştururken Kafkasya içerisindeki bölge ayrımına girmeksizin, öncelikle kültürel çeşitliliği ön planda tutarak, sanatsal kaliteyi ve estetik yaklaşımı ön planda tutuyor. Halk danslarını yalnızca folklorik bir değer olarak değil, aynı zamanda güçlü bir sahne sanatı olarak gören İstanbul Kafkas Dans Topluluğu “KAFKAS KARTALLARI, konserlerini Türkiye’de ve dünyada bir çok festival ve prestijli salonlarında sergilemeye devam ediyor.

Bugüne kadar Japonya, Kore, Çin ve Tayvan başta olmak üzere birçok ülkede özel turneler gerçekleştiren topluluk, Avrupa’daki festivallerde, kültürel etkinliklerde ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi başarıyla temsil etti. 2005 yılında Japonya EXPO kapsamında, 2008 yılında Moskova Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirilen özel etkinliklerde ve çeşitli uluslararası kültür projelerinde sahne aldı. Ayrıca 2013 yılında katıldığı “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı.sından takip edilebilir.

Gösterilerin biletleri Biletinial, Biletix ve Bubilet'te satışa çıktı.