        Haberler Gündem Çevre Kağıthane'ye bisiklet ve yürüyüş yolu | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nun 4. etabı hizmete açıldı

        İstanbul'un Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi'nin 4. Etabı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçede yeşil alanları ve sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam ettiklerini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 18:10
        Kağıthane'ye bisiklet ve yürüyüş yolu

        Kağıthane Belediyesi tarafından Anadolu Caddesi'nde, Atlas Üniversitesi yanında bulunan 8 dönümlük alanda hayata geçirilen Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi’nin 4. Etabı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Açılış programına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti Kağıthane İl Başkanı Erkan Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kâğıthane’de yeşil alanları ve sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Kağıthane'mize nefes aldıracak, her yaştan vatandaşımıza hitap edecek önemli bir yaşam alanını daha ilçemize kazandırdık. Yeşil Vadi Projemizin 4. Etabıyla birlikte sporun, sosyal yaşamın ve yeşilin iç içe olduğu modern bir alan oluşturduk. Çocuklarımız burada güvenle oyun oynayacak, gençlerimiz spor yapacak, ailelerimiz keyifli vakit geçirecek.

        Basketbol sahalarından yürüyüş yollarına, padel kortundan sosyal tesislere kadar her detayı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını düşünerek planladık. İnanıyorum ki burada atılacak her adım, kurulacak her dostluk ve paylaşılacak her güzel an Kâğıthane'mizin birlik, beraberlik ve komşuluk kültürünü daha da güçlendirecek. İlçemize ve İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olsun."

        #istanbul haberleri
        #Kağıthane Belediyesi
