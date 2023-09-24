Haberler Gündem Kahramanmaraş 4.6 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 23 Eylül 2023 ! Kandilli AFAD son depremler listesi

Kahramanmaraş depremle sarsıldı! 23 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler haritası Kahramanmaraş bir deprem haberiyle daha sarsıldı. Göksun'da saat 11.22'de ve 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm detayları bir araya getirdik. İşte, gerek Kahramanmaraş gerekse diğer illerimizde yaşanan tüm depremleri sorgulayabileceğiniz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası... Habertürk Giriş: 24.09.2023 - 00:14 Güncelleme: 24.09.2023 - 00:14 facebook

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Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası vatantaşlar; en son nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler haritası...

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SON DEPREMLER LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:



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