BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Bayram namazı, İslam dünyasında Ramazan ve Kurban bayramlarının en önemli ibadetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre bayram namazı, Müslümanların bayram sevincini birlikte yaşamalarını sağlayan ve birlik-beraberlik duygularını güçlendiren önemli bir ibadet olarak öne çıkıyor. Bayram sabahı cemaatle kılınan bu namazın ardından hutbe okunuyor ve bayramlaşma geleneği başlıyor.