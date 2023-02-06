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Haberler Dünya SON DAKİKA DEPREM| Kahramanmaraş Pazarcık depremi Ortadoğu'da da hissedildi - Haberler
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Kahramanmaraş depremi Ortadoğu'da birçok ülkede hissedildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde olan 7,4 büyüklüğündeki deprem birçok Orta Doğu ülkesinde hissedildi. Sarsıntı nedeniyle Suriye, Lübnan, Irak ve Mısır halkı, büyük panik yaşadı

SON DAKİKA DEPREM| Kahramanmaraş Pazarcık depremi Ortadoğu'da da hissedildi - Haberler
AA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Irak'ta da hissedildi.

Deprem, Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi. Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 100 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep'te ilk belirlemelere göre 42 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

Sahadaki AA muhabirlerinin SNHR, Sivil Savunma, yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, ilk belirlemelere göre Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 58 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

MISIR, LÜBNAN, IRAK VE KKTC İLE GKRY'DEN DE HİSSEDİLDİ

Bölgedeki AA muhabirleri ve sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken, halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan çok sayıda kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Deprem, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de hissedildi.

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