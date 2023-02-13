KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü sabat saat 04.17'de deprem 7.7 büyüklüğündeki deprem 60 saniye sürdü.

Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi ve yıkıma neden oldu.