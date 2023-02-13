Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremi kaç saniye sürdü? İşte AFAD verileri

Kahramanmaraş'n Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde ve yaklaşık 9 saat sonra Elbistan'ın ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki depremlerin kaç saniye sürdüğü ve yüzey şiddeti merak edilip araştırılıyor. İşte Kahramanmaraş depremin saniyesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremi kaç saniye sürdü? İşte AFAD verileri

    Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremleri 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Peki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem kaç saniye sürdü? Elbistan ilçesindeki deprem kaç saniye sürdü? İşte merak edilen detaylar...

     
  • Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremi kaç saniye sürdü? İşte AFAD verileri

    KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü sabat saat 04.17'de deprem 7.7 büyüklüğündeki deprem 60 saniye sürdü.

    Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi ve yıkıma neden oldu.

     
  • Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremi kaç saniye sürdü? İşte AFAD verileri

    KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

    7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Bu deprem ise 45 saniye sürdü.

     

     
  • Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremi kaç saniye sürdü? İşte AFAD verileri

    6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

    6 Şubat 2023 Pazartesi günü Pazarcık ilçesi ve ardından Elbistan ilçesinde meydana gelen ve tarihe Kahramanmaraş depremi olarak geçen iki depremin toplam süresi 105 saniye yani yaklaşık 2 dakika sürmüştür.

     
  • Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremi kaç saniye sürdü? İşte AFAD verileri

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.