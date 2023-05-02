AFAD ve Kandilli son depremler listesi her gün güncelleniyor. Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgelerinde artçı sarsıntılar sürerken ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremin büyüklüğü, yeri ve saati Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 2 Mayıs Salı günü Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 2 Mayıs 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...