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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta deprem! 25 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, ne zaman oldu?

        Kahramanmaraş'ta deprem! İşte 25 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 25 Eylül Pazartesi günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre Kahramanmaraş Elbistan'da deprem meydana geldi. İşte 25 Eylül 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 07:36 Güncelleme: 25.09.2023 - 07:36
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        Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Ülke geneli ve yakın ülkelerde meydana gelen sarsıntıları listeleyen AFAD ve Kandilli Rasathanesi 25 Eylül Pazartesi günü Kahramanmaraş Elbistan'da deprem olduğunu açıkladı. İşte 25 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre 25 Eylül Pazartesi günü saat 01:49'da Kahramanmaraş Elbistan'da 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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