Kahramanmaraş'ta deprem! 25 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, ne zaman oldu?

Kahramanmaraş'ta deprem! 25 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, ne zaman oldu?

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Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Ülke geneli ve yakın ülkelerde meydana gelen sarsıntıları listeleyen AFAD ve Kandilli Rasathanesi 25 Eylül Pazartesi günü Kahramanmaraş Elbistan'da deprem olduğunu açıkladı. İşte 25 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...