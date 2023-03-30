Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem... Deprem felaketi sonrasında hem çevre 11 ilde artçılar hem de bağımsız sarsıntılar devam ediyor. 30 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak yayınlanıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde yeni bir sarsıntı meydana geldi. İşte 30 Mart Perşembe son dakika depremler listesi...

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