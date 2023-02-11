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Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan hamile kadın bebeğini Düzce'de kucağına aldı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören evlerinden öğretmen eşi ve biri engelli 3 oğluyla çıktıktan sonra Düzce'deki yakınlarının yanına gelen 9 aylık hamile Habibe Ceren, bebeğini dünyaya getirdi

Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan hamile kadın bebeğini Düzce'de kucağına aldı
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AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere kent merkezinde yakalanan 39 yaşındaki Ceren, hasar gören 10 katlı apartmandaki evlerinden ailesiyle kendi imkanlarıyla çıktı.

AA'nın haberine göre deprem sonrası Düzce'de yakınlarının yanına gelen Ceren, kontrol için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Muayene edildikten sonra ameliyata alınması kararlaştırılan Ceren, bebeğini dünyaya getirdi. Ceren ailesi, bebeklerine doğumu yaptıran kadın doğum uzmanı Dr. Betül Keyif'in ismini verdi.

Dördüncü çocuğunu kucağına alan Ceren, buruk mutluluk yaşıyor.

Ceren, taburcu edildikten sonra ailesiyle Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından bir misafirhanede ağırlanacak.

YAŞADIĞIMIZ KORKUNUN TARİFİ YOK"

Habibe Ceren, yaşadıkları korkunun tarifinin olmadığını söyledi.

Depreme uykuda yakalandıklarını belirten Ceren, şöyle devam etti:

"Engelli oğlumla yatarken ilk sarsıntıyla uyandım. Çok şiddetli bir şekilde ev aşağıya ve yukarıya doğru sallanmaya başladı. Evden çıkacağımızı ve kurtulabileceğimizi düşünmediğim için insanlar bizleri ararken en azından burada bulsun diye hiç kalkmadım yerimden. Sarsıntı olmaya başladığında duvarlar patlamaya başladı ve camlar ses çıkarıyordu. İlk sarsıntı olduktan birkaç saniye sonra deprem durdu, o esnada diğer odadan eşim geldi çocuklarla. Tekrar sallanmaya başladı evimiz. Çocuklarla inemeyeceğimi düşündüm ama sarsıntı bitince indik. Nasıl indik ve o ev nasıl ayakta duruyordu bilmiyorum, mucize gibiydi."

Ceren, 9 aylık hamile olduğu için depremin ardından Düzce'deki kardeşinin yanına gelmeye karar verdiklerini aktararak, "Perşembe günü için Kahramanmaraş'ta planlanmış bir doğumum vardı. Deprem olunca Düzce'ye geldik. Burada cuma gününe planladılar doğumumu. Mutluluğumun farkında değilim, acı daha baskın geliyor şu anda bana. Doğum nedeniyle bir an önce şehirden ayrılmam gerekiyordu. Biz şehirden ayrılırken bütün ekipler yoldaydı. Hava şartları çok kötüydü. Buna rağmen her şey çok güzel planlanmış şekilde ilerliyordu" diye konuştu.

"BÖYLE BİR YARDIM GÖRMEDİK"

Depremin hemen ardından devletin büyük özveriyle canla başla çalıştığını dile getiren Ceren, "İnsanlar kentten ayrılmaya çalışıyor, ekipler kente girmeye çalışıyordu. Yollarımız yarılmıştı. Bütün bu karmaşanın arasında yardımların çok iyi bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Devletimizin varlığını ve birliğini çok hissettik. Benim ailem hala orada, Afşin'deler. 'Biz böyle bir yardım görmedik.' diyorlar. Fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla şehrin üçte ikisi yok olmuş durumda, kalanlar ne kadar sağlam olur bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ACININ İÇERİSİNDE MUTLULUĞU YAŞIYORUZ"

Aileyi hastanede ziyaret ederek yenidoğan kıyafeti, bez ve mama getiren Türk Kızılay Düzce Şubesi Bağış Kazanım Uzmanı Nuray Tekin, "Acının içerisinde mutluluğu yaşıyoruz. Güzel bir gün yine de evladımız dünyaya geldi" dedi.

Kızılay olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Tekin, depremin ilk gününden itibaren sahada bulunduklarını ve ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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