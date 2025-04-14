Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:55 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        2

        İsmet B. idaresindeki otomobil, Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Durdu Güven idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

        3

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        4

        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Durdu Güven ile aynı araçta bulunan Buket Candemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        5

        Yaralılar, ambulanslarla Afşin ve Elbistan'daki hastanelere sevk edildi.

        6

        Yaralılardan Mehmet Güven ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        7
        8
        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu