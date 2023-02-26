Kahramanmaraş'taki kuyumcular İTÜ'nün raporunu bekliyor

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 ilin büyük bir afet atlattığını, adeta yıkım yaşandığını söyledi. Kahramanmaraş'taki Altınşehir'in altın ve mücevher imalatında İstanbul'dan sonra en büyük üretim merkezi olduğunu dile getiren Öz, sanayi sitesinde 107 bin metrekare kapalı alan içerisinde faaliyet gösteren 450 firmanın, 6 bin kişilik istihdam sağladığını belirtti. Öz, şu ifadeleri kullandı:

Tonlarca altının takıya dönüştürüldüğü, Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden "Kuyumcukent" olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı. Altınşehir'in kaderi İTÜ heyetinin yaptığı değerlendirmenin sonucunda ortaya çıkacak raporla şekillenecek.

"Altınşehir ihracatta ve iç piyasada Türkiye'nin büyük bir lokomotifi. Kahramanmaraş merkezli depremde oluşan hasardan dolayı incelemelerimiz yapılıyor. İncelenme sonuçlandıktan sonra güçlendirme, gerekli tadilat ve değişikliklerle sitemizi güvenli hale getirildikten sonra firmalarımızı tekrar çalıştırmak istiyoruz. Kahramanmaraş'ta kuyumculuk sektöründe ciddi bir kalifiye eleman potansiyeli var. Eğer bu potansiyel ilden giderse Kahramanmaraş'ın kalbi yara almış olur. Altınşehir, Kahramanmaraş'ın istihdamına, katma değerine, yaşamsal kalitesine ciddi katkı sağlıyor. Tekstil ve çelik mutfak eşyasında olduğu gibi kuyumculuk sektörü de bacasız fabrika gibi. Bir an önce bunu hayata geçiremezsek Kahramanmaraş'ın sanayisi olduğu gibi kuyumculuk sektörü de büyük yara alacak."

ALTINŞEHİR DURDU, TALEP YÜZDE 30 ARTTI

Altınşehir'de üretimin durmasının sektördeki talebin yüzde 30 artmasına yol açtığına işaret eden Öz, sitenin çalışamaması nedeniyle sektörde ciddi bir ihtiyaç ortaya çıktığını belirtti. Özellikle Dubai ve Avrupa ülkelerine olmak üzere ciddi düzeyde ihracat yaptıklarını anlatan Öz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İç piyasanın da geneline ürün veriyoruz. Oluşan sıkıntıları aşmak için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Mücadelemiz onunla ilgili. Sağ olsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Fatma Varank geldi, burada incelemelerde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından heyetler gelip burada incelemelerini yaptı. Aynı zamanda buranın güvenliği ve sağlamlığıyla ilgili de dün İstanbul Teknik Üniversitesinden 8 kişilik heyet, profesör hocalarımız, doçentlerimiz incelemelerini yaptı. En kısa sürede raporlarını alıp ona göre burayla ilgili planlamamızı hızlı şekilde aktivite etmek istiyoruz."