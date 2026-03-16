        Kahramanmaraş Ulu Camii yeniden ibadete açıldı

        Kahramanmaraş Ulu Camii yeniden ibadete açıldı

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören tarihî Ulu Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kadir Gecesi'nde yeniden ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, asırlık hafızanın aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını duyurdu

        Giriş: 16.03.2026 - 15:02
        Bakan Ersoy: Asırlık hafızayı yeniden ayağa kaldırdık

        Kahramanmaraş’ın tarihî ve kültürel hafızasında özel bir yere sahip olan Ulu Cami, depremlerin ardından yürütülen titiz restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeniden cemaatiyle buluştu. Kadir Gecesi’nde ibadete açılan camiye ilişkin gelişmeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştı.

        Bakan Ersoy paylaşımında, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Kahramanmaraş Ulu Cami’nin bu mübarek gecede yeniden ibadete açıldığını belirtti. Bakan Ersoy’un paylaşımı şöyle:

        “Asırlık hafızayı yeniden ayağa kaldırdık! 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Kahramanmaraş Ulu Cami’yi bu mübarek Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açtık. Dulkadiroğlu döneminin simge eserlerinden biri olan Ulu Cami’de; beden duvarlarından minaresine, mihrap kısmından hünkâr mahfilindeki çeşmeye kadar kapsamlı bir ihya süreci yürüttük. Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırdığımız bu kıymetli eseri yeniden ibadete açıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun.”

        DEPREMDE AĞIR HASAR GÖRMÜŞTÜ

        Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yıllarında inşa edilen, 1500’lü yıllarda ise Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletilen Ulu Cami, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde ağır hasar aldı. Tarihî yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için yaklaşık 1,5 yıl süren kapsamlı bir restorasyon süreci yürütüldü.

        ASLINA UYGUN RESTORASYON SÜRECİ YÜRÜTÜLDÜ

        Yürütülen çalışmalar kapsamında, öncelikli olarak oluşturulan Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı. Koruma Kurulu onaylarının ardından uygulama aşamasına geçilirken yapı üzerinde jeoradar taramaları başlatıldı. Eserin beden duvarları ve kolonlarında askılama işlemleri yapıldı, özgün kimliği korunarak beden duvarlarında enjeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Statik güçlendirme amacıyla sürekli zıvana, kenet ve gergi sistemleri de devreye alınırken yapının daha güvenli hale getirilerek gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

        MİHRAP VE HÜNKÂR MAHFİLİ DE İHYA EDİLDİ

        Restorasyon çalışmaları boyunca yapının sanat tarihi raporunda yer alan özgün niteliklerine bağlı kalındı. Bu kapsamda caminin mihrap kısmı ile hünkâr mahfilindeki çeşme de yeniden ihya edildi. Beden duvarlarında güçlendirme çalışmaları yapılırken minare de sürekli zıvana ve kenet uygulamalarıyla aslına uygun biçimde yeniden ayağa kaldırıldı. Avlu ve çevre düzenlemesi de tamamlanarak tarihî yapının daha güvenli biçimde geleceğe taşınması sağlandı.

        KADİR GECESİ’NDE CEMAATİYLE BULUŞTU

        Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Ulu Cami, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açıldı. Böylece Kahramanmaraş’ın simge eserlerinden biri, deprem sonrası yürütülen titiz çalışmaların ardından yeniden şehrin ve cemaatin hizmetine sunuldu.

