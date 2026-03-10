Kahramanmaraş’ta çırçır fabrikası yandı
Giriş: 10.03.2026 - 11:47 Güncelleme:
Kahramanmaraş’ta bir çırçır fabrikasında çıkan yangında büyük çapta zarar oluştu.
HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI
Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir çırçır fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölye bölümünden yükselen dumanları görenlerin ihbarı fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangında fabrikada büyük çapta zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
