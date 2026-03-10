Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Kahramanmaraş’ta çırçır fabrikası yandı

        Kahramanmaraş’ta çırçır fabrikası yandı

        Kahramanmaraş'ta bir çırçır fabrikasında çıkan yangında büyük çapta zarar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çırçır fabrikasında yangın!

        Kahramanmaraş’ta bir çırçır fabrikasında çıkan yangında büyük çapta zarar oluştu.

        HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

        Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir çırçır fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölye bölümünden yükselen dumanları görenlerin ihbarı fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

        YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Yangında fabrikada büyük çapta zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 9 Mart 2026 (Ortadoğu'daki Kaosu Kim Durduracak?)

        ABD-İsrail İran savaşı 10.gününde! Ortadoğu'daki kaosu kim durduracak? İran'ın misillemeleri sonuç verir mi? Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Hüseyin Öztel açıkladı! Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.  

        #Son dakika haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi