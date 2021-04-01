İki çocuk annesiydi! Kahreden haber! 0:00 / 0:00

İHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, Beyobası mevkiinde geçen yıl 23 Ekim tarihinde saat 02.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi.

B.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki polis memuru Sadettin Kaplan ve Burcu Güzel yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

5.5 AY SÜREN YAŞAM MÜCADELESİ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 5 buçuk aydır tedavi gören Burcu Güzel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.