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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!

        Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 26 yaşındaki Ömürcan Akyürek hayatını kaybetti. Binanın yıkılma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından 2 kişilik bilirkişi görevlendirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 08:45 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:19
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        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
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        Kahramanmaraş'ta, yüreklerimizi kavuran 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesindeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

        BİNA, İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

        AA'daki habere göre ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında, bina, iş makinesinin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in (26) kurtarılması için çalışma başlattı.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.

        YÜREK YAKAN OLAY KAMERADA

        Bu arada, binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ömürcan Akyürek iş makinesiyle binayı yıkmaya çalışırken, bina bir anda bina öne doğru yıkılıyor ve enkaz operatörün üzerine düşüyor. Binanın yıkılmasıyla da etrafı toz-duman kaplıyor.

        BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

        Öte yandan, Ömürcan Akyürek’in ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından 2 kişilik bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişi, arama- kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerine gelerek incelemelerine başladı.

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