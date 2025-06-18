Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!

Kahramanmaraş'ta, yüreklerimizi kavuran 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesindeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

AA'daki habere göre ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında, bina, iş makinesinin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

YÜREK YAKAN OLAY KAMERADA

Bu arada, binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ömürcan Akyürek iş makinesiyle binayı yıkmaya çalışırken, bina bir anda bina öne doğru yıkılıyor ve enkaz operatörün üzerine düşüyor. Binanın yıkılmasıyla da etrafı toz-duman kaplıyor.