4 Şurada Paylaş!







BÖREK - POĞAÇA - AÇMA Sabahları kahvaltı olarak sadece börek, poğaça veya açma gibi ürünler yemek şeker seviyesini bir anda yükseltir. Kısa süre içerisinde yeniden acıkmanıza neden olur. Ayrıca içerisinde bulunan yağlar kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiler.

5 Şurada Paylaş!







HAZIR REÇELLER Kahvaltıda özellikle rafine şeker ile hazırlanmış reçelleri tüketmek beslenme açısından son derece kötü bir alışkanlıktır. Karaciğer ve karın bölgesinde yağlanmaya neden olurken şeker seviyesini de en üst seviyelere taşır.