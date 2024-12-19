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        Haberler Sağlık Kahve içmek ömrü yaklaşık 2 yıl uzatıyor | Sağlık Haberleri

        Kahve içmek ömrü yaklaşık 2 yıl uzatıyor

        Yeni bir çalışma, düzenli kahve tüketiminin kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları gibi ölüm nedenlerinin riskini azaltarak ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:02
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        Araştırmaya göre, kahvenin bileşenleri stres adaptasyonunu kontrol ederek, yaşlanma mekanizmalarını koruyor.

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        Araştırmacılar, kahve alımının, kardiyovasküler, kanser ve solunum yolu hastalıklarıyla ilişkili ölümlerin yanı sıra hafıza kaybı, depresyon ve güçsüzlük gibi yaşlılarda işlevsel bozulma nedenlerini azaltarak, ömrü ortalama 1.8 yıl uzatabileceğini gösterdi.

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        Uzmanlar, günde 2-3 fincan kahve içmenin yeterli olduğunu ve aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtti.

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        Ayrıca ölçülü tüketildiğinde kahvenin Parkinson, Alzheimer ve Tip 2 diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltabileceğini açıkladı.

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