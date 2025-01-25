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        Haberler Yaşam Kahve severlerin yeni trendi: Ödem attırıyor, forma sokuyor... Yeşil kahvenin şaşırtıcı faydaları!

        Kahve severlerin yeni trendi: Ödem attırıyor, forma sokuyor... Yeşil kahvenin şaşırtıcı faydaları!

        Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz yeşil kahve, sağlık trendlerinin başında geliyor. Ancak, bu kavrulmamış kahve çekirdekleri gerçekten de mucizevi mi? Sağlıklı yaşam ve kilo kontrolüne dair iddiaları sizler için araştırdık. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:30
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        Kilo vermeye yardımcı olduğu iddiasıyla popüler hale gelen yeşil kahve, bilimsel açıdan ne kadar güvenilir? Sizler için yeşil kahvenin ne olduğunu, olası faydalarını ve risklerini derinlemesine inceledik. İşte bilmeniz gerekenler...

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        YEŞİL KAHVE NEDİR?

        Yeşil kahve, kavrulmamış ve tamamen ham halde olan sıradan kahve çekirdekleridir. Ekstraktı, diyet takviyesi olarak popülerdir. Bunun yanı sıra, tıpkı kavrulmuş kahve gibi sıcak bir içecek hazırlamak için bütün çekirdekler halinde de satın alınabilir.

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        Ancak, bu açık yeşil renkli içeceğin tadının alışık olduğunuz kavrulmuş kahveden çok farklı olacağını unutmayın. Daha hafif bir aromaya sahiptir ve kahveden ziyade bitki çayına benzer bir tat profiline sahiptir.

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        Kimyasal yapısı da kavrulmuş kahveye göre oldukça farklıdır. Yeşil kahve, güçlü antioksidan ve anti-enflamatuvar etkilerle bilinen klorojenik asit bakımından zengindir. Ancak kavurma işlemi sırasında bu asitlerin çoğu kaybolur.

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        KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR MU?

        2012 yılında, yeşil kahve ekstresi ünlü doktor ve televizyon sunucusu Dr. Oz tarafından mucizevi bir kilo kaybı takviyesi olarak tanıtıldı. Ancak birçok sağlık uzmanı, bu iddianın bilimsel bir dayanağı olmadığını savundu.

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        Fareler üzerinde yapılan bazı küçük çalışmalarda, yeşil kahve ekstresinin toplam vücut ağırlığını ve yağ birikimini önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur. Ancak insanlar üzerinde yapılan çalışmalar, küçük örnek grupları ve kısa süreleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Dolayısıyla, yeşil kahvenin kilo kaybında etkili olduğunu gösteren kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

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        KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTABİLİR Mİ?

        Yeşil kahve, kilo vermenin ötesinde sağlık faydalarına sahip olabilir. Özellikle klorojenik asit, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

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        Sekiz haftalık bir çalışmada, metabolik sendroma sahip 50 kişi günde iki kez 400 mg kafeinsiz yeşil kahve ekstresi almıştır. Bu grupta açlık kan şekeri, kan basıncı ve bel çevresinde önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. Ancak bu sonuçları desteklemek için daha büyük çaplı çalışmalar gereklidir.

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        TAVSİYE EDİLEN DOZAJ

        Yeşil kahve için net bir dozaj önerisi bulunmamaktadır. Ancak, bazı çalışmalar günde iki kez 400 mg’a kadar yeşil kahve ekstresinin güvenli olduğunu bildirmiştir. Herhangi bir takviyeye başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalısınız.

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        Yeşil kahve, kahve bitkisinin ham çekirdeklerine verilen isimdir. Sağlıklı kan şekeri ve tansiyon seviyelerini destekleyebileceği öne sürülse de, bu faydalarla ilgili araştırmalar sınırlıdır. Eğer yeşil kahve denemeyi düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Ayrıca, klorojenik asit açısından zengin diğer besinleri tüketmek de sağlıklı bir alternatif olabilir.

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