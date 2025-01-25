Kahve severlerin yeni trendi: Ödem attırıyor, forma sokuyor... Yeşil kahvenin şaşırtıcı faydaları!

TAVSİYE EDİLEN DOZAJ

Yeşil kahve için net bir dozaj önerisi bulunmamaktadır. Ancak, bazı çalışmalar günde iki kez 400 mg’a kadar yeşil kahve ekstresinin güvenli olduğunu bildirmiştir. Herhangi bir takviyeye başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalısınız.