Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kainat Güzeli Ieda Maria Vargas, hayatını kaybetti

        Kainat Güzeli Ieda Maria Vargas, hayatını kaybetti

        1963'te Kainat Güzeli seçilen Ieda Maria Vargas, hayata veda etti. 80 yaşında vefat eden Vargas, Kainat Güzeli ünvanını kazanan ilk Brezilyalı olarak tarihe geçmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 12:31 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kainat Güzeli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1963'te Miami'de düzenlenen yarışmada Kainat Güzeli seçilen Ieda Maria Vargas, 80 yaşında hayatını kaybetti.

        Ieda Maria Vargas, yaşamını yitirmeseydi 31 Aralık'ta 81'inci yaşına girecekti. Ailesinin yaptığı açıklamada; Ieda Maria Vargas'ın, 22 Aralık pazartesi günü vefat ettiği belirtildi.

        Brezilyalı ilk Kainatı Güzeli olan Vargas, ülkesinde son yolculuğuna uğurlandı. Vargas, modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yangında ölen 2 kardeşe acı veda: Aynı tabutla getirilip aynı kabire defnedildiler

        Mersin'in Silifke ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Poyraz Efe (1) ve Ayaz Emre (7) kardeşler, aynı tabutta getirilip gözyaşları arasında aynı kabirde toprağa verildi. (İHA) 

        #Ieda Maria Vargas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları