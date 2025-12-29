Kainat Güzeli Ieda Maria Vargas, hayatını kaybetti
1963'te Kainat Güzeli seçilen Ieda Maria Vargas, hayata veda etti. 80 yaşında vefat eden Vargas, Kainat Güzeli ünvanını kazanan ilk Brezilyalı olarak tarihe geçmişti
1963'te Miami'de düzenlenen yarışmada Kainat Güzeli seçilen Ieda Maria Vargas, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Ieda Maria Vargas, yaşamını yitirmeseydi 31 Aralık'ta 81'inci yaşına girecekti. Ailesinin yaptığı açıklamada; Ieda Maria Vargas'ın, 22 Aralık pazartesi günü vefat ettiği belirtildi.
Brezilyalı ilk Kainatı Güzeli olan Vargas, ülkesinde son yolculuğuna uğurlandı. Vargas, modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapmıştı.