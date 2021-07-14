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Kalamış Yaz Festivali tüm hızıyla sürüyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 3 Temmuz’da başlayan festival 30 Ağustos’a kadar devam edecek. Toplamda 51 etkinliğin gerçekleşeceği festival kapsamında 33 konser ile 18 film gösterimi yer alıyor

Kalamış Yaz Festivali tüm hızıyla sürüyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali 30 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kalamış Atatürk Parkı’nın içinde pandemi koşullarına göre oluşturulan festival alanının seyirci kapasitesi 550 kişi olarak belirlendi.

Sanatseverler +1 ortaklığıyla düzenlenen festivalin 1 TL olarak belirlenen ve haftalık olarak satışa çıkacak olan biletlerini (kişi başına en fazla 2 adet olmak üzere) Mobilet’in web sitesi ile aplikasyonu üzerinden her hafta pazartesi günü saat 12:00’den itibaren temin edebiliyor.

3 TEMMUZ'DA BAŞLADI

3 Temmuz Cumartesi akşamı 21.00’de Şef Kerem Esemen’in yönetimindeki İstanbul Film Müzikleri Orkestrası’nın eşliğinde Charlie Chaplin’in City Lights / Şehir Işıkları” filminin gösterimiyle start alan festivalin Müzik akşamları ise 8 Temmuz’da Balkan Müziği’nin önde gelen ismi Muammer Ketencoğlu ile başladı.

EMİN FINDIKOĞLU CAZ AYAĞININ AÇILIŞINI YAPTI

9 Temmuz Cuma günü festivalin caz ayağının açılışını Emin Fındıkoğlu yaptı.

Aynı zamanda Kadıköylü olan ve + 12 Big Band projesiyle caz müziğinin farklı kuşaklardan usta isimlerini bir araya getiren Fındıkoğlu bu vesileyle başta Kadıköylüler olmak üzere tüm müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı.

Festivalin hafta sonu kuşağının ilk ismi ise müzik dünyamızın tartışılmaz divalarından Nükhet Duru oldu.

Geçtiğimiz aylarda Kadıköy’e taşınan Duru 10 Temmuz Cumartesi akşamı komşularıyla Türk pop müziğinin unutulmaz hitlerinden oluşan repertuarını buluştururken yazın en özel gecelerinden birine imza attı.

Festival boyunca sahne alacak müzisyenler arasında Gülsin Onay, Itri & Bach ItriÇağ Erçağ, Kamufle feat. Lara Di Lara, Sattas, Cello Paradiso, Anadolu’nun Renkleri, Melike Şahin, Bülent Ortaçgil, Trio Likya, Selen Gülün Kadınlar Matinesi, Harun Tekin & Koray Candemir Şakalı Akustik, Trio Patara, Ali Perret & Timuçin Şahin Quartet, Kaan Tangöze, Evrencan Gündüz, Can Kazaz, Gaye Su Akyol, Baba Zula, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, Nova Norda, Kardeş Türküler, Lepidus Ensemble, Melis Sökmen ve Taksim Trio gibi her biri kendi alanında çok sevilen isimler yer alıyor.

Festivalin uluslararası misafirleri de aynı çizgiyi koruyor. Elektronik müziğin son dönemde yükselen isimlerinden olan ve Türkiye’de de ilgiyle izlenen Santi & Tuğçe ikilisi Berlin’den, Flamenco’nun efsane isimlerinden piyanist Dorantes ile kuşağının en önemli yorumcusu olarak gösterilen Marina Heredia ise Endülüs’ten festivale gelirken, Kolektif İstanbul ekibi Fransa’dan festivale katılarak Kalamış Yaz Festivalinin müzikseverler için unutulmaz bir deneyim olmasına katkıda bulunacaklar.

Festivalin Charlie Chaplin’in City Lights/ Şehir Işıkları filmiyle start alan açıkhava film gösterimleri ise Zoltan Fabri, Kelly Reichardt, Jafar Panahi, Elia Kazan, Zeki Ökten, John Sturges, Nicolas Hytner, Roberto Rossellini, Carlos Saura, Ettore Scola, Volker Schlöndorf, Margaret Von Trotta, Sebastian Lellio, Vincet Paronnaud, Marjane Satrapi, Shohei Imamura, Yavuz Turgul ve Milos Forman gibi yedinci sanatın büyük ustalarının yapıtlarıyla devam edecek.

Festivalin sinema seçkisi sonbaharda sanat yönetmeni Emin Alper’le sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi ekibi tarafından oluşturuldu.

İki ay boyunca yaklaşık 51 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Kalamış Yaz Festivali 30 Ağustos akşamı önümüzdeki günlerde açıklanacak sürpriz bir ismin konseriyle son bulacak. Festival programı şu şekilde:

TARİH

SANATÇI

03 Temmuz C.tesi

ŞEHİR IŞIKLARI (film gösterimi)

04 Temmuz Pazar

CEHENNEMDE İKİ DEVRE (film gösterimi)

05 Temmuz P.tesi

06 Temmuz Salı

07 Temmuz Çar.

İLK İNEK (film gösterimi)

08 Temmuz Per.

MUAMMER KETENCOĞLU & BALKAN YOLCULUĞU

09 Temmuz Cuma

EMİN FINDIKOĞLU + 12 BIG BAND

10 Temmuz C.tesi

NÜKHET DURU

11 Temmuz Pazar

OFSAYT (film gösterimi)

12 Temmuz P.tesi

13 Temmuz Salı

BACH & ITRİ

14 Temmuz Çar.

RIHTIMLAR ÜZERİNDE (film gösterimi)

15 Temmuz Per.

16 Temmuz Cuma

KAMUFLE & LARA Dİ LARA

17 Temmuz C.tesi

SATTAS

18 Temmuz Pazar

SÜRÜ (film gösterimi)

19 Temmuz P.tesi

20 Temmuz Salı

CELLO PARADİSO

21 Temmuz Çar.

ZAFER MADALYASI (film gösterimi)

22 Temmuz Per.

ANADOLU’NUN RENKLERİ

23 Temmuz Cuma

MELİKE ŞAHİN

24 Temmuz C.tesi

BÜLENT ORTAÇGİL

25 Temmuz Pazar

CADI KAZANI (film gösterimi)

26 Temmuz P.tesi

27 Temmuz Salı

TRİO LİKYA

28 Temmuz Çar.

ROMA AÇIK ŞEHİR (film gösterimi)

29 Temmuz Per.

SELEN GÜLÜN KADINLAR MATİNESİ

30 Temmuz Cuma

SANTİ & TUĞÇE

31 Temmuz C.tesi

HARUN TEKİN & KORAY CANDEMİR ŞAKALI AKUSTİK

Tarih

Sanatçı

1 Ağustos Pazar

AY CARMELA (film gösterimi)

2 Ağustos P.tesi

GÜLSİN ONAY PİYANO RESİTALİ

3 Ağustos Salı

TRİO PATARA

4 Ağustos Çar.

ÖZEL BİR GÜN (film gösterimi)

5 Ağustos Per.

ALİ PERRET & TİMUÇİN ŞAHİN DÖRTLÜSÜ

6 Ağustos Cuma

KAAN TANGÖZE

7 Ağustos C.tesi

EVRENCAN GÜNDÜZ

8 Ağustos Pazar

KATHARINA BLUM’UN ÇİĞNENEN ONURU (film gösterimi)

9 Ağustos P.tesi

10 Ağustos Salı

CAN KAZAZ

11 Ağustos Çar.

MUHTEŞEM KADIN (film gösterimi)

12 Ağustos Per.

GAYE SU AKYOL

13 Ağustos Cuma

BABA ZULA

14 Ağustos C.tesi

İLHAN ERŞAHİN

15 Ağustos Pazar

PERSEPOLİS (film gösterimi)

16 Ağustos P.tesi

SERSERİ MAYINLAR (film gösterimi)

17 Ağustos Salı

KOLEKTİF İSTANBUL

18 Ağustos Çar.

NARAYAMA TÜRKÜSÜ (film gösterimi)

19 Ağustos Per.

DORANTES & MARİNA HEREDİA “ESENCIAS”

20 Ağustos Cuma

NOVA NORDA

21 Ağustos C.tesi

KARDEŞ TÜRKÜLER

22 Ağustos Pazar

AŞK FİLMLERİNİN UNUTULMAZ YÖNETMENİ (film gösterimi)

23 Ağustos P.tesi

SO Duo

24 Ağustos Salı

LEPİDUS ENSEMBLE

25 Ağustos Çar.

HAIR (film gösterimi)

26 Ağustos Per.

MELİS SÖKMEN

27 Ağustos Cuma

(3 Ağustos’ta açıklanacak)

28 Ağustos C.tesi

TAKSİM TRİO

29 Ağustos Pazar

30 Ağustos P.tesi

SÜRPRİZ KAPANIŞ KONSERİ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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