Kalamış Yaz Festivali tüm hızıyla sürüyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali 30 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kalamış Atatürk Parkı’nın içinde pandemi koşullarına göre oluşturulan festival alanının seyirci kapasitesi 550 kişi olarak belirlendi.

Sanatseverler +1 ortaklığıyla düzenlenen festivalin 1 TL olarak belirlenen ve haftalık olarak satışa çıkacak olan biletlerini (kişi başına en fazla 2 adet olmak üzere) Mobilet’in web sitesi ile aplikasyonu üzerinden her hafta pazartesi günü saat 12:00’den itibaren temin edebiliyor.

3 TEMMUZ'DA BAŞLADI

3 Temmuz Cumartesi akşamı 21.00’de Şef Kerem Esemen’in yönetimindeki İstanbul Film Müzikleri Orkestrası’nın eşliğinde Charlie Chaplin’in City Lights / Şehir Işıkları” filminin gösterimiyle start alan festivalin Müzik akşamları ise 8 Temmuz’da Balkan Müziği’nin önde gelen ismi Muammer Ketencoğlu ile başladı.

EMİN FINDIKOĞLU CAZ AYAĞININ AÇILIŞINI YAPTI

9 Temmuz Cuma günü festivalin caz ayağının açılışını Emin Fındıkoğlu yaptı.

Aynı zamanda Kadıköylü olan ve + 12 Big Band projesiyle caz müziğinin farklı kuşaklardan usta isimlerini bir araya getiren Fındıkoğlu bu vesileyle başta Kadıköylüler olmak üzere tüm müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı.

Festivalin hafta sonu kuşağının ilk ismi ise müzik dünyamızın tartışılmaz divalarından Nükhet Duru oldu.

Geçtiğimiz aylarda Kadıköy’e taşınan Duru 10 Temmuz Cumartesi akşamı komşularıyla Türk pop müziğinin unutulmaz hitlerinden oluşan repertuarını buluştururken yazın en özel gecelerinden birine imza attı.

Festival boyunca sahne alacak müzisyenler arasında Gülsin Onay, Itri & Bach ItriÇağ Erçağ, Kamufle feat. Lara Di Lara, Sattas, Cello Paradiso, Anadolu’nun Renkleri, Melike Şahin, Bülent Ortaçgil, Trio Likya, Selen Gülün Kadınlar Matinesi, Harun Tekin & Koray Candemir Şakalı Akustik, Trio Patara, Ali Perret & Timuçin Şahin Quartet, Kaan Tangöze, Evrencan Gündüz, Can Kazaz, Gaye Su Akyol, Baba Zula, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, Nova Norda, Kardeş Türküler, Lepidus Ensemble, Melis Sökmen ve Taksim Trio gibi her biri kendi alanında çok sevilen isimler yer alıyor.

Festivalin uluslararası misafirleri de aynı çizgiyi koruyor. Elektronik müziğin son dönemde yükselen isimlerinden olan ve Türkiye’de de ilgiyle izlenen Santi & Tuğçe ikilisi Berlin’den, Flamenco’nun efsane isimlerinden piyanist Dorantes ile kuşağının en önemli yorumcusu olarak gösterilen Marina Heredia ise Endülüs’ten festivale gelirken, Kolektif İstanbul ekibi Fransa’dan festivale katılarak Kalamış Yaz Festivalinin müzikseverler için unutulmaz bir deneyim olmasına katkıda bulunacaklar.

Festivalin Charlie Chaplin’in City Lights/ Şehir Işıkları filmiyle start alan açıkhava film gösterimleri ise Zoltan Fabri, Kelly Reichardt, Jafar Panahi, Elia Kazan, Zeki Ökten, John Sturges, Nicolas Hytner, Roberto Rossellini, Carlos Saura, Ettore Scola, Volker Schlöndorf, Margaret Von Trotta, Sebastian Lellio, Vincet Paronnaud, Marjane Satrapi, Shohei Imamura, Yavuz Turgul ve Milos Forman gibi yedinci sanatın büyük ustalarının yapıtlarıyla devam edecek.

Festivalin sinema seçkisi sonbaharda sanat yönetmeni Emin Alper’le sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi ekibi tarafından oluşturuldu.

İki ay boyunca yaklaşık 51 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Kalamış Yaz Festivali 30 Ağustos akşamı önümüzdeki günlerde açıklanacak sürpriz bir ismin konseriyle son bulacak. Festival programı şu şekilde: